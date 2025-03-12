Припинення вогню в Україні можливе вже за кілька днів, якщо Росія погодиться, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню в Україні можливо досягти вже за кілька днів. Однак спершу на це має погодитися Росія.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Коли в Україні можливе припинення вогню

Рубіо сподівається, що припинення вогню між Росією та Україною може настати вже за кілька днів, якщо на це погодиться російське керівництво.

Він також розповів, що планує зосередити увагу дипломатів країн "Великої сімки" на припиненні війни під час зустрічі цього тижня в Канаді.

Ось яким ми хочемо бачити світ за кілька днів: жодна зі сторін не веде обстрілів – ані ракетами, ані снарядами, ані кулями, нічим, ніякої артилерії. Стрілянина припиняється, бойові дії зупиняються, і починається діалог,

– заявив Рубіо журналістам під час дозаправки в Ірландії дорогою з Саудівської Аравії до Канади.

Водночас щодо гарантій безпеки для України, які могли б запобігти майбутнім нападам з боку Росії, Рубіо заявив, що це питання буде частиною мирних переговорів.

"Неможливо досягти тривалого миру без складової стримування", – зазначив він.

Рубіо додав, що будь-яка угода про видобуток корисних копалин між США та Україною допоможе зміцнити економіку України, але не є засобом стримування Росії.

Яку роль у мирному врегулюванні відіграватиме Європа

Крім того, держсекретар США заявив, що країни Європи повинні відігравати ключову роль у мирному врегулюванні. За його словами, Росія, ймовірно, захоче порушити питання скасування європейських санкцій та розмороження своїх активів під час будь-яких переговорів.

"Я думаю, що якщо ми дійдемо до переговорів із Росією, вони обов’язково порушать питання санкцій, які були проти них запроваджені. Отже, це питання також буде на порядку денному, поряд із замороженими активами та іншими подібними питаннями", – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, що Рубіо разом із радником Білого дому з національної безпеки Майклом Волцом у вівторок, 11 березня, провів переговори з українською делегацією у Джидді. Після цієї зустрічі Україна погодилася на 30-денне перемир’я за ініціативою США.