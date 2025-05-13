Єврокомісар з оборони попередив, що мир в Україні посилить небезпеку для Європи

У Європі усі бажають якнайшвидшого завершення війни в Україні. Водночас там усвідомлюють, що загроза нової російської агресії нікуди не зникає. І наступного разу її об'єктом може стати якась країна із членів НАТО.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю для "Європейської правди" вказав на виклики, які постануть перед Євросоюзом у разі припинення вогню на українсько-російському фронті, передає 24 Канал.

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Росія може напасти на ЄС до 2030 року

Кубілюс вважає можливою війну Росії з Європою у найближчі роки. Литовський політик каже, що у цьому питанні дослухається до даних західних розвідок. Вони твердять, що Москва може бути готова напасти на ЄС до 2030 року. Агресія Кремля проти країн-членів Альянсу може статися навіть раніше, протягом наступних трьох років.

За словами Кубілюса, економіка Росії вже перейшла на військові рейки і повернутися до попереднього стану просто не здатна. Тому навіть, якщо в Україні буде досягнуто тривале перемир'я, Кремль й надалі посилюватиме виробництво озброєння. Це дозволить йому розпочати нову агресію.

Єврокомісар з оборони визнає, що фактично тривалий мир в Україні створює загрозу для нападу Росії на інші країни Європи. Водночас він підкреслив, що ЄС усіма силами підтримує завершення війни в Україні. Водночас, каже політик, треба залишатися реалістами: жодний мир не гарантує, що Росія припинить готуватися до наступних агресій. Єдиний спосіб стримати амбіції окупантів – це посилити європейську оборону та військову міць.