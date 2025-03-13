Ердоган відреагував на ідею про тимчасове припинення вогню між Росією і Україною

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що Росія "конструктивно відреагує" на пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню між Києвом і Москвою, яку Україна прийняла.

Про це він заявив в Анкарі на спільній пресконференції з польським премʼєром Дональдом Туском. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Ердоган відреагував на пропозицію про тимчасове припинення вогню між Росією і Україною

Турецький президент підтримав погоджену Україною та США пропозицію про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї.

Ми вважаємо згоду України на припинення вогню позитивним і важливим. Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно,

– сказав Ердоган.

Додамо, що на своїй сторінці на платформі X (раніше твітер) турецький лідер зазначив, що російсько-українська війна також була в центрі порядку денного під час його зустрічі з польським прем’єром.

"Позиція Туреччини щодо цієї війни була дуже чіткою з першого дня. Ми не хочемо більше кровопролиття і прагнемо того, щоб обидва наші сусіди закінчили війну справедливим миром", – написав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що якщо останні події повернуть Росію та Україну за стіл переговорів, то його країна зробить все можливе для встановлення справедливого та міцного миру.

Зокрема, вона готова, надати майданчник для мирних перемовин.