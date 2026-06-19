Шляхом Орбана: Мадяр прибрав із декларації ЄС згадку про прискорений вступ України

Угорщина домоглася виключення із підсумкової декларації саміту ЄС згадки про прискорений вступ України до Євросоюзу. За словами Петера Мадяра, саме він напередодні ухвалення документа ініціював вилучення цього пункту.

Про це йдеться у дописі угорського прем'єра в Х та Euronews.

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Водночас Мадяр визнав, що таке рішення було складним для нього.

Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою, пункт, що стосується прискорення вступу, був видалений з тексту в останній момент. Це було нелегко. Вперше за півтора року може бути заключна декларація, прийнята всіма державами-членами,

– написав він.

Прем'єр Угорщини також заявив, що його країна має застереження щодо відкриття всіх наступних розділів переговорного процесу після старту першого кластера. Він також наголосив, що подібну позицію поділяють і деякі інші держави-члени ЄС, тоді як сам Будапешт підтримує підхід до вступу України, заснований на результатах і досягненнях.

Мадяр висловив переконання, що надто швидке просування переговорного процесу з Україною може стати негативним сигналом для країн Західних Балкан. Він також зауважив, що серед балканських держав, які ведуть переговори про вступ до ЄС, лише Сербія поки не відкрила всі переговорні глави, однак прямо її не називав.

В ЄС є ті, хто хочуть відкрити всі кластери негайно, є ті, хто хочуть відкрити тільки два кластера, а я нагадую, що ми щойно відкрили перший кластер і чорнила ще не висохли,

– заявив він.

Як зазначив дипломат на правах анонімності, під час заходу в Брюсселі український президент Володимир Зеленський та Петер Мадяр коротко поспілкувалися у форматі віч-на-віч.