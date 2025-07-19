"Колосальна помилка": Путін втрачає Росію через фіксацію на Україні, – WP

Володимир Путін завдає своїй країні низку проблем, зокрема втрату регіонального впливу, прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі, відмовляючись іти на компроміс у питанні війни в Україні.

Західні аналітики називають це стратегічною помилкою з колосальною ціною з погляду міжнародного впливу, ринків та світових союзників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Які наслідки для Росії має політика Путіна?

За словами західних аналітиків, Росія продовжує втрачати союзників - Іран і Сирія послаблені, а на Кавказі й у Центральній Азії підтримка згасає. Її головним постачальником зброї стала Північна Корея.

Розчарований Путіним Трамп оголосив допомогу Україні передовою зброєю від США коштом Європи та пригрозив санкціями, якщо війна триватиме далі. У відповідь російські ЗМІ атакували Меланію Трамп.

Експерт з питань Росії та професор Католицького університету Америки Майкл Кіммедж вважає, що відмова Путіна поступитися Трампу свідчить про емоційну фіксацію російського диктатора стосовно України.

Кажучи дуже прямо і просто, ця війна – величезна стратегічна помилка для Росії. Це не та війна, яку Росія може виграти в довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна. Ми говоримо приблизно про мільйон смертей і жертв до кінця цього календарного року, і війна об'єктивно, я думаю, сприяє погіршенню геополітичного становища Росії,

– каже експерт.

На його думку, хоча Путіним частково керують побоювання щодо розширення НАТО, також існує відчуття, що він "мститься" Україні за те, що вона не є "слухняною державою-клієнтом", як-от Білорусь.

План Путіна на швидку війну обернувся крахом відносин з ЄС і посиленням НАТО, яке після початку повномасштабного вторгнення прийняло Фінляндію та Швецію й збільшує витрати до 5 % ВВП.

Водночас Вірменія планує вийти з ОДКБ, а Азербайджан обурений через збитий літак. Росія втратила вплив і на Близькому Сході – не підтримала Асада в Сирії, а Іран постраждав від авіаударів США та Ізраїлю.

Як війна вдарила по російській економіці?

Війна зробила економіку Росії залежною від Китаю. До повномасштабного вторгнення Росія експортувала майже половину нафти й більшість газу до Європи, а тепер продає енергоносії Китаю та Індії зі знижками.

Путін намагається налагодити зв’язки з країнами Глобального Півдня, зокрема визнав режим Талібану. Але обмежені торгівельні можливості, орієнтація економіки на війну та інше ставлять під загрозу довгостроковий розвиток.

Нині, як пише видання, Росія витрачає близько 40% бюджету на оборону й безпеку. Лише за пів року витрати на зарплати, премії та компенсації військовим склали 25 мільярдів доларів. За рік ця сума може досягти 2% ВВП.

Через санкції та військові витрати Росія наближається до рецесії, що визнали навіть на конференції в Санкт-Петербурзі. Водночас Путін на її пленарному засіданні заявив, що "українці та росіяни – один народ".

Наголошують, що нездатність Путіна скористатися пропозиціями Трампа створює умови для нескінченної війни та посилює давню думку серед групи його "яструбів", що Вашингтон завжди буде супротивником.

Припускають, що відмова Володимира Путіна визнати невдачу перетворила обмежений локальний конфлікт на справжню титанічну боротьбу між Сходом і Заходом, що значно ускладнило припинення війни.