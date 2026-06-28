"Доброго кінця не видно": у WP розповіли, як удари України довели Росію до паніки

Атаки українських безпілотників посилилися, вони проникають все глибше в Росію, вражаючи ключові об'єкти з виробництва озброєння, знищуючи дедалі більшу частину нафтопереробних потужностей і спричиняючи дефіцит палива по всій країні. Це довело Росію до паніки.

Про це пише The Washington Post.

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Що відбувається у Росії та на ТОТ?

Тільки цього тижня рої українських безпілотників атакували нафтові об'єкти по всій Росії, а також завод напівпровідникових приладів ВЗПП-С, головного виробника компонентів для російських балістичних ракет у Воронежі, Центр супутникового зв'язку під Москвою та хімічний завод, який є ключовим для виробництва російських боєприпасів у Тулі.

В окупованому Криму українські удари спричинили перебої з електропостачанням по всьому півострову, а продаж палива взагалі було призупинено. Через це окупантам довелося оголосити у п'ятницю, 26 червня, надзвичайний стан.

У Кремлі навіть проводили екстрене засідання на початку цього тижня щодо ескалації паливної кризи після того, як виробництво бензину впало на 25% по всій Росії протягом тижня з 15 по 21 червня. Обмеження торкнулися десятків регіонів.

У Росії зростає нервозність через ослаблення позицій та очевидну зміну риторики Трампа щодо Москви.

Російські акції впали більш ніж на 13% з початку червня. Це найбільше падіння ринку з вересня 2022 року, коли український контрнаступ змусив Росію відступити з великої частини стратегічної території на північному сході України.

Існує стан повної невизначеності, Є відчуття, що доброго кінця цьому не видно,

– анонімно заявив WP колишній високопоставлений російський фінансовий чиновник.

Ще один російський науковець заявив, що зростання кількості українських ударів та погіршення геополітичних перспектив після того, як Трамп припустив, що він може ще більше посилити санкції проти Москви та похвалив президента Зеленського, є "серйозними тривожними дзвінками".

До того ж американський президент підписав декларацію на підтримку територіальної цілісності України разом з європейськими лідерами на саміті "Великої сімки" у Франції на початку червня.

Ціни на російську нафту різко впали до рівня, який був ще до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Для економіки Росії це стало повною несподіванкою і посилило тривогу в Кремлі. За словами науковця, обвал стався в максимально невдалий момент. Адже зараз російські чиновники гарячково шукають гроші, щоб збільшити витрати на армію.

Все залежить від того, наскільки ми зможемо обмежити українські удари по російській території та як швидко ми зможемо створити системи протиповітряної оборони проти атак дронів. Люди більше не почуваються в безпеці… Війна стукає в наші двері,

– заявив співрозмовник видання.

Крім того, дедалі більше питань викликає безпорадність армії Росії. Російські військові виявилися абсолютно не готовими до того, що Україна покращить свої безпілотники. Вони не змогли ні передбачити цей стрибок, ні вчасно розробити контрзаходи.

Зрозуміло, що систем протиракетної оборони недостатньо для захисту нашої інфраструктури. Здається, ніхто не знає, що робити, щоб збільшити виробництво. Це жахлива ситуація, якої Путін та його найближче оточення, схоже, не очікували… Вони не підготувалися до тривалої війни, ані не готові до загрози безпілотників,

– сказав московський бізнесмен.

Публічно російські чиновники намагалися применшити вплив українських ударів. А на зустрічі з Путіним для обговорення паливної кризи стверджувалося, що ситуація на внутрішньому ринку палива "непроста, але контрольована". Сплеску цін, як запевняють, нібито не було, а якщо вони взагалі зросли, то "незначно".

Тим часом у листі до Путіна, який просочився до однієї російської газети, голова "Роснафти" назвав розмір збитків, завданих російським НПЗ, "безпрецедентним".

Уряд розглядав можливість повної заборони на експорт дизельного палива, щоб компенсувати дефіцит, мовчазно визнаючи, що збільшити виробництво ніде неможливо.

На тлі зростання паніки, російський уряд проштовхнув поправки до бюджетного кодексу, які дозволять міністерству фінансів витрачати та позичати більше коштів без офіційного схвалення парламенту.

А ще у бізнес-спільноті зростають побоювання, що уряд може спробувати отримати доступ до заощаджень населення, щоб підтримати російську військову машину.

Уряд може спробувати забрати гроші будь-якими способами. Усі думають про те, як вивести свої гроші та піти,

– сказав московський бізнесмен.

Також міністерство фінансів готує закон, який потенційно дозволить йому отримати доступ приблизно 40 мільярдів доларів пенсійних заощаджень, що зберігаються у приватних фондах.

Нагадаємо, що раніше видання CNN теж писало про те, що Україна посилює тиск на росіян, а окупований Крим занурився у невизначеність. Місцеві скаржаться на атаки, порожні полиці магазинів, кредити тощо.