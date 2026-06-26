Зараз в окупованому Криму Україна систематично атакує ключові транспортні зв'язки та маршрути постачання, що з'єднують півострів з південними російськими військами, прагнучи порушити логістику та ізолювати там військову інфраструктуру. Про це пише CNN.

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Що відбувається у Криму?

Відключення електроенергії продовжують турбувати Севастополь після неодноразових, посилених українських ударів по півострову.

Призначений Кремлем "губернатор" Михайло Развожаєв заявив у четвер, 25 червня, що по всьому місту було запроваджено обмеження, і закликав мешканців зменшити навантаження на енергомережу.

За словами командувача українських безпілотників Роберта Бровді, Київ 7 разів атакував головну електропідстанцію Севастополя рано вранці напередодні.

Прагнення Києва посилити тиск на Кремль перевернуло повсякденне життя людей на півострові. Тепер вони живуть із забороною продажу газу простим цивільним, призупиненням літніх таборів для дітей і не тільки.

Так, нещодавно пальне там стало доступним лише для державних установ, а не для звичайних людей чи бізнесу.

Мешканка Севастополя розповіла CNN, що сповіщення про повітряну тривогу міста стали частішими в останні тижні, щодня по кілька разів.

За її словами, дрони тепер часто збивають над містом, а не над Чорним морем, як це було раніше. Жінка зазначила, що місто стало "більш небезпечним".

Попри те, що на заправках пального немає, громадський транспорт все ще працює.

У мережі також показували відео із Сімферополя. На них видно порожні дороги та громадські місця. Жінка за кадром поскаржилася, що місто таке, ніби "всередині якогось апокаліпсиса".

"Тут лише одна машина. Там більше нічого немає, порожнеча", – казала вона.

Інші ж мешканці поділилися у мережі, що у супермаркетах порожні полиці, а кафе та їдальні припинили роботу.

"Ми хотіли щось перекусити, але нічого немає. Полиці порожні", – казав один із них.

Тим часом власниця гостьового будинку в курортному селищі Новий Світ розповіла CNN, що туристи прибувають, а їхній настрій – "обережний, а не панічний".

Якщо говорити про нас особисто, я не бачу жодного критичного впливу на роботу гостьового будинку наразі. Гості продовжують приїжджати; море, пляжі, кафе та туристична інфраструктура працюють. Швидше, є невизначеність і підвищена увага до новин,

– заявила вона.

Ще одна жінка скаржилася, що не може дістатися до роботи громадським транспортом, бо він перевантажений.

А місцевий таксист навіть запитав "губернатора", як йому утримувати сім'ю та виплачувати кредити.

Я запитав у банків, що робити з кредитами. Просто не буде грошей, щоб їх виплатити, і скоро у нас не буде нічого їсти, ані засобів купувати продукти. Банки відмовляються надавати канікули з виплат, посилаючись на те, що надзвичайний стан не оголошено,

– писав він у середу.

До слова, уже у п'ятницю, 26 червня, у Криму ввели режим надзвичайної ситуації.

Таке рішення окупанти пояснили необхідністю вирішення "економічних питань" та забезпечення життєдіяльності населення.