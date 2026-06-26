В настоящее время в оккупированном Крыму Украина систематически наносит удары по ключевым транспортным артериям и маршрутам снабжения, связывающим полуостров с южными российскими войсками, стремясь нарушить логистику и изолировать там военную инфраструктуру. Об этом пишет CNN.

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Что происходит в Крыму?

Отключения электроэнергии продолжают беспокоить Севастополь после неоднократных, усиленных украинских ударов по полуострову.

Назначенный Кремлем "губернатор" Михаил Развожаев заявил в четверг, 25 июня, что по всему городу введены ограничения, и призвал жителей снизить нагрузку на энергосеть.

По словам командующего украинскими беспилотниками Роберта Бровди, Киев 7 раз атаковал главную электроподстанцию Севастополя ранним утром накануне.

Стремление Киева усилить давление на Кремль перевернуло повседневную жизнь людей на полуострове. Теперь они живут в условиях запрета на продажу газа простым гражданским лицам, приостановки работы летних лагерей для детей и не только.

Так, недавно топливо там стало доступно только для государственных учреждений, а не для обычных людей или бизнеса.

Жительница Севастополя рассказала CNN, что оповещения о воздушной тревоге в городе стали чаще в последние недели — ежедневно по несколько раз.

По её словам, дроны теперь часто сбивают над городом, а не над Чёрным морем, как это было раньше. Женщина отметила, что город стал "более опасным".

Несмотря на то, что на заправках нет топлива, общественный транспорт по-прежнему работает.

В сети также показывали видео из Симферополя. На них видны пустые дороги и общественные места. Женщина за кадром пожаловалась, что город словно "погружен в какой-то апокалипсис".

"Здесь только одна машина. Там больше ничего нет, пустота", — говорила она.

Другие же жители поделились в сети, что в супермаркетах пустые полки, а кафе и столовые прекратили работу.

"Мы хотели что-нибудь перекусить, но ничего нет. Полки пустые", — сказал один из них.

Между тем владелица гостевого дома в курортном поселке Новый Свет рассказала CNN, что туристы приезжают, а их настроение – "осторожное, а не паническое".

"Если говорить о нас лично, я пока не вижу никакого критического влияния на работу гостевого дома. Гости продолжают приезжать; море, пляжи, кафе и туристическая инфраструктура работают. Скорее, наблюдается неопределенность и повышенное внимание к новостям,

– заявила она.

Еще одна женщина жаловалась, что не может добраться до работы на общественном транспорте, потому что он перегружен.

А местный таксист даже спросил "губернатора", как ему содержать семью и выплачивать кредиты.

Я спросил у банков, что делать с кредитами. Просто не будет денег, чтобы их выплатить, и скоро у нас не будет ничего есть, ни средств покупать продукты. Банки отказываются предоставлять отсрочку по выплатам, ссылаясь на то, что чрезвычайное положение не объявлено,

– писал он в среду.

К слову, уже в пятницу, 26 июня, в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение оккупанты объяснили необходимостью решения "экономических вопросов" и обеспечения жизнедеятельности населения.