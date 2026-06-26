Об этом совместно заявили так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов и "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. Они утверждают, что новый режим поможет оккупационным администрациям быстрее реагировать на вызовы.

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Почему в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации?

Чрезвычайное положение на полуострове вступило в силу с 13:00. Оно продлится до "улучшения ситуации".

Коллаборационисты утверждают, что ЧП необходимо прежде всего для "урегулирования экономических вопросов". Мол, это позволит оперативно решать проблемы, от которых зависит жизнь на полуострове.

На самом же деле оккупанты пытаются усилить контроль на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по их военным объектам и логистике.

Режим чрезвычайной ситуации расширяет полномочия агрессора, позволяя ему вручную управлять ресурсами и экономикой оккупированного Крыма.

Напомним, что в результате постоянных ударов Украины по объектам в Крыму и логистическим путям на полуострове возник острый дефицит топлива, а также продуктов.

Продажа бензина населению в Крыму и Севастополе полностью приостановлена.

Кроме того, возникли большие перебои с энергоснабжением. Так, в Севастополе 25 июня были введены временные отключения электроэнергии. Оккупационная администрация заявила, что ограничения ввели, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.