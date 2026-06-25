Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Смотрите также В Керчи уничтожили систему противодействия Starlink "Волна Купол Гарант": спутниковые снимки
В оккупированном Севастополе внезапно пропало электроснабжение. По словам местных жителей, никаких предварительных графиков отключений или официальных предупреждений не было.
Впоследствии местные оккупационные власти объяснили, что ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона. По их словам, это якобы было необходимо, чтобы предотвратить возможную аварию во всей энергосистеме.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введён режим временного ограничения электроснабжения,
– написал Развожаев.
В то же время гауляйтер добавил, что графика отключений пока нет, а также призвал жителей города не включать мощные электроприборы.
Дроны атаковали Крым
В ночь на 25 июня ударные беспилотники атаковали временно оккупированный Крым – взрывы были слышны в нескольких районах полуострова, в частности в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, а также в Первомайском и Красноперекопском районах.
По предварительным данным, дроны поразили районы Балаклавской и Таврической теплоэлектроцентралей. Интересно, что после взрывов в нескольких населенных пунктах были зафиксированы перебои с электроснабжением.