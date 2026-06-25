Местные группы в соцсетях сообщают о возможных ударах по энергетическим объектам и военной инфраструктуре.

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Что известно об атаке на Крым?

По сообщениям OSINT-сообществ и крымских пабликов, беспилотники фиксировали над различными частями полуострова в течение нескольких часов. Под ударом оказались районы Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты, а также Первомайский и Красноперекопский районы.

Особое внимание местные каналы обратили на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, сообщается о возможных ударах в районах Балаклавской и Таврической теплоэлектроцентралей. После взрывов в ряде населенных пунктов зафиксировали перебои с электроснабжением.

Крым в темноте: смотрите видео

По данным очевидцев, наиболее ощутимыми последствия оказались для Ялты, где на некоторое время пропало электроснабжение. Также о проблемах со светом сообщали жители других районов полуострова.

В то же время взрывы слышали и в курортной Евпатории. Местные жители публиковали сообщения о работе противовоздушной обороны и полётах беспилотников над городом.

Взрывы в Крыму: смотрите видео

Отдельно крымские паблики сообщали о мощном взрыве в районе военного аэродрома "Кача" недалеко от Севастополя. По предварительным данным, инцидент произошел около четырёх часов утра. Официального подтверждения информации о возможных повреждениях на объекте пока нет.

Атака на полуостров: смотрите видео

Примечательно, что предупреждение о воздушной опасности оккупационные власти Крыма начали распространять только после двух часов ночи, хотя сообщения о полетах беспилотников появлялись значительно раньше. Также местные Telegram-каналы утверждали, что российские мобильные огневые группы пытались сбивать дроны непосредственно над жилыми кварталами Севастополя.

Стоит отметить, что в оккупированном Крыму обостряются проблемы с обеспечением топливом после ударов по российской инфраструктуре. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что полуостров, который долгое время был безопасным тылом для российской армии, превращается в уязвимую и затратную для Кремля территорию.

По его словам, России приходится тратить все больше ресурсов на поддержку Крыма, что затрудняет ведение войны в целом. Длительное сохранение проблем с логистикой и снабжением может серьезно ударить по возможностям российской военной машины.

В то же время он предположил, что в случае дальнейшей изоляции полуострова часть россиян может начать массово уезжать из Крыма.