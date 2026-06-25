Місцеві пабліки повідомляють про можливі удари по енергетичних об'єктах та військовій інфраструктурі.

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Що відомо про атаку по Криму?

За повідомленнями OSINT-спільнот та кримських пабліків, безпілотники фіксували над різними частинами півострова протягом кількох годин. Під атакою опинилися райони Сімферополя, Севастополя, Євпаторії, Ялти, а також Первомайський і Красноперекопський райони.

Особливу увагу місцеві канали звернули на об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, повідомляється про можливі удари в районах Балаклавської та Таврійської теплоелектроцентралей. Після вибухів у низці населених пунктів зафіксували перебої з електропостачанням.

Крим у темряві: дивіться відео

За даними очевидців, найбільш відчутними наслідки стали для Ялти, де на певний час зникло електропостачання. Також про проблеми зі світлом повідомляли мешканці інших районів півострова.

Водночас вибухи чули й у курортній Євпаторії. Місцеві жителі публікували повідомлення про роботу протиповітряної оборони та польоти безпілотників над містом.

Вибухи у Криму: дивіться відео

Окремо кримські пабліки повідомляли про потужний вибух у районі військового аеродрому "Кача" поблизу Севастополя. За попередніми даними, інцидент стався близько четвертої години ранку. Офіційного підтвердження інформації про можливі пошкодження на об'єкті наразі немає.

Атака по півострові: дивіться відео

Примітно, що попередження про повітряну небезпеку окупаційна влада Криму почала поширювати лише після другої години ночі, хоча повідомлення про польоти безпілотників з'являлися значно раніше. Також місцеві телеграм-канали стверджували, що російські мобільні вогневі групи намагалися збивати дрони безпосередньо над житловими кварталами Севастополя.

Варто зауважити, що в окупованому Криму загострюються проблеми із забезпеченням паливом після ударів по російській інфраструктурі. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зазначив, що півострів, який тривалий час був безпечним тилом для російської армії, перетворюється на вразливу та витратну для Кремля територію.

За його словами, Росії доводиться витрачати дедалі більше ресурсів на підтримку Криму, що ускладнює ведення війни загалом. Тривале збереження проблем із логістикою та постачанням може серйозно вдарити по можливостях російської воєнної машини.

Водночас він припустив, що у разі подальшої ізоляції півострова частина росіян може почати масово виїжджати з Криму.