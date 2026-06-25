На цьому в інтерв'ю з 24 Каналом наголосив політтехнолог Михайло Шейтельман, висловивши думку, що потім ці діти матимуть негативні асоціації з Кримом і боятимуться туди їхати у дорослому віці. З його слів, саме такі відчуття треба закласти в росіян, аби вони не наближались до півострова в майбутньому.

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Показники Мосбіржі впали до рівня 2022 року

Сили оборони України створюють блокаду Криму. Політтехнолог, коментуючи ситуацію довкола півострова, розповів, що в Росії є біржа, яка оцінює акції російських компаній. 22 червня індекс Мосбіржі впав протягом дня на понад 4%. Це найбільше падіння з 2022 року.

Швидкість падіння біржи – рекордна. Тобто останній раз такі показники були у вересні 2022-го. У той період положення Росії здавалось абсолютно безвихідним, коли ЗСУ вигнали росіян з Харківської області, готувалось звільнення Херсона. Тоді було відчуття, що російський режим падає,

– нагадав Шейтельман.

Повне інтерв'ю з Михайлом Шейтельманом: дивіться у відео

Зараз Мосбіржа демонструє такі ж показники. Лідерами падіння стали акції VK, "Роснефті" та "Аерофлоту". А от ринкова капіталізація російського "Газпрому" впала нижче 30 мільярдів доларів, з 2008 року компанія подешевшала у понад 10 разів.

Але ж Росія виявилась спроможною вибратись зі стану осені 2022 року. Так, провела мобілізацію, найняла найманців, привезла північнокорейців, зібрала грошей. На жаль, тоді вона багато чого змогла зробити,

– зазначив Шейтельман.

Тому казати сьогодні на тлі подій в Криму, що ворог остаточно поборений, як наголосив політтехнолог – ще зарано. Важливим є те, чи вистачить Силам оборони України ресурсів для завдання ударів і підтримання режиму тотальної блокади півострова, і чи не знайде Кремль протидію.