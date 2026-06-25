Об этом в интервью 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, высказав мнение, что впоследствии у этих детей возникнут негативные ассоциации с Крымом и они будут бояться ехать туда, когда станут взрослыми. По его словам, именно такие чувства нужно заложить в россиян, чтобы они не приближались к полуострову в будущем.

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Показатели Мосбиржи упали до уровня 2022 года

Силы обороны Украины создают блокаду Крыма. Политтехнолог, комментируя ситуацию вокруг полуострова, рассказал, что в России есть биржа, которая оценивает акции российских компаний. 22 июня индекс Мосбиржи упал в течение дня более чем на 4%. Это самое большое падение с 2022 года.

Скорость падения биржи — рекордная. То есть в последний раз такие показатели были в сентябре 2022 года. В тот период положение России казалось абсолютно безвыходным: ВСУ вытеснили россиян из Харьковской области, готовилось освобождение Херсона. Тогда было ощущение, что российский режим падает,

– напомнил Шейтельман.

Полное интервью с Михаилом Шейтельманом: смотрите в видео

Сейчас Московская биржа демонстрирует такие же показатели. Лидерами падения стали акции VK, "Роснефти" и "Аэрофлота". А вот рыночная капитализация российского "Газпрома" упала ниже 30 миллиардов долларов, с 2008 года компания подешевела более чем в 10 раз.

Но ведь Россия оказалась способной выбраться из кризиса осени 2022 года. Да, она провела мобилизацию, наняла наемников, привезла северокорейцев, собрала деньги. К сожалению, тогда она смогла сделать многое,

– отметил Шейтельман.

Поэтому говорить сегодня на фоне событий в Крыму, что враг окончательно побежден, как подчеркнул политтехнолог – ещё рано. Важно то, хватит ли Силам обороны Украины ресурсов для нанесения ударов и поддержания режима тотальной блокады полуострова, и найдет ли Кремль способы противодействия.