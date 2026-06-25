Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

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В окупованому Севастополі раптово зникло електропостачання. За словами місцевих жителів, жодних попередніх графіків відключень або офіційних попереджень не було.

Згодом місцева окупаційна влада пояснила, що обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону. За їхніми словами, це нібито було необхідно, щоб запобігти можливій аварії в усій енергосистемі.

За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філія АТ "СО ЄЕС") у Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання,

– написав Развожаєв.

Водночас гауляйтер додав, що графіку відключень наразі немає, а також закликав мешканців міста не вмикати потужні електроприлади.

Дрони атакували Крим

В ніч на 25 червня ударні безпілотники атакували тимчасово окупований Крим – вибухи було чутно в кількох районах півострова, зокрема в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Ялті, а також Первомайському і Красноперекопському районах.

За попередніми даними, дрони поцілили в райони Балаклавської та Таврійської теплоелектроцентралей. Цікаво, що після вибухів у декількох населених пунктах було зафіксовано перебої з електропостачанням.