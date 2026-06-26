Про це спільно заявили так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов та "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. Вони переконують, що новий режим допоможе окупаційним адміністраціям швидше реагувати на виклики.

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Чому у Криму ввели режим надзвичайної ситуації?

Надзвичайний стан на півострові почав діяти з 13:00. Він триватиме до "покращення ситуації".

Колаборанти стверджують, що НС потрібна насамперед для "впорядкування економічних питань". Мовляв, це дозволить оперативно вирішувати проблеми, від яких залежить життя на півострові.

Насправді ж окупанти намагаються посилити контроль на тлі регулярних ударів Сил оборони України по їхніх військових об'єктах та логістиці.

Режим надзвичайної ситуації розширює повноваження агресора, дозволяючи йому вручну керувати ресурсами та економікою захопленого Криму.

Нагадаємо, що внаслідок постійних ударів України по об'єктах у Криму та логістичним шляхам на півострові виник гострий дефіцит палива, а також продуктів.

Продаж бензину населенню в Криму та Севастополі повністю припинено. Окрім того, виникли значні перебої з енергопостачанням.

Так, у Севастополі 25 червня запровадили тимчасові відключення електроенергії. Окупаційна адміністрація заявила, що обмеження ввели, щоб не допустити аварії в енергосистемі.