"Прокляття 5-го року президентства": Трамп зіткнувся з позначкою, яка може стати катастрофою

Через рік свого перебування на посаді президент США Дональд Трамп стрімголов кидається у страшне "прокляття п'ятого року". Історія сповнена лідерів, які страждали від жахливих п'ятих років, але ті, хто вивчає "прокляття", повинні бути готові до потворного нового розділу у своїй роботі.

Чи справді Трамп зіткнувся з "прокляттям п'ятого року"?

Останнє національне опитування CNN прогнозувало всілякі жахливі новини для Білого дому, але одна цифра виділялася: 58%. Це відсоток американців, які сказали, що вважають перший рік другого терміну Дональда Трампа провалом.

Оскільки річниця другої інавгурації президента породжує серйозні роздуми та спогади, докази провалу республіканця є переконливими.

Це був рік, позначений скандалами та корупцією, захопленням влади та брехнею, насильством та зловживаннями, помстою та невиконаними обіцянками, розірваними союзами та руйнуванням інституцій – як метафоричних, так і буквальних.

Від початку сучасних опитувань громадської думки лише Річард Ніксон мав нижчий рейтинг схвалення наприкінці свого п'ятого року в Білому домі, а до літа шостого року Ніксон пішов у відставку. Пам'ятаючи про цю історію, журналіст Сві Бенен каже, що останнім часом багато думав про ширшу закономірність.

Він зазначає, що у 2020 році Центр Міллера Університету Вірджинії та Центр президентських перехідних посад опублікували звіт про "прокляття п'ятого року", в якому було зазначено цікаве історичне явище.

Хоча п'ятий рік президентства має бути символічним і суттєвим новим початком, він часто затьмарюється політичними чварами, серйозними кризами та провальними законодавчими програмами,

Кілька років тому, у 2013 році, Politico опублікував відповідний звіт про цю тенденцію. Зазначається, що є щось у самому п'ятому році, якийсь незмінний закон американського політичного календаря, який прирікає президентів на жалюгідний час після їхньої другої інавгурації.

Можливо, "справа в президентах та їхньому похміллі після переобрання, або у відновленій рішучості їхніх опонентів зірвати порядок денний Білого дому, або, можливо, це просто проблема неминучої втоми громадськості".

Хоча немає підстав серйозно ставитися до ідеї справжнього "прокляття", не можна заперечувати той факт, що дуже багато президентів мали труднощі на своєму п'ятому році в Білому домі.

Наприклад, на п'ятому році Франкліна Делано Рузвельта легендарний президент-демократ відмовився від витрат Нового курсу, які зупинили економічний прогрес.

Однак це був лише початок. Вотергейтський скандал вибухнув протягом п'ятого року правління Річарда Ніксона. Тоді як скандал "Іран-контрас" вибухнув протягом п'ятого року правління Рональда Рейгана. Стосунки Білла Клінтона з Монікою Левінскі розпочалися протягом його п'ятого року правління.

І Джордж Буш-молодший намагався приватизувати соціальне забезпечення на п'ятому році свого правління, що допомогло демократам повернути собі Конгрес через рік.

Існують різні теорії, що пояснюють, чому "прокляття п'ятого року" триває, але журналіст вважає, що все зводиться до одного: гордині. До п'ятого року президенти не лише починають перебільшено усвідомлювати свої сили та навички, але й знають, що їм більше ніколи не доведеться стикатися з виборцями.

Трамп, підживлений авторитарним баченням, підбурюваний підлабузниками та підбадьорений Конгресом, довів це до нових глибин протягом свого п'ятого року, прийнявши ідею, що він може робити все, що йому заманеться, ігноруючи закони та інституції на власний розсуд, обмежений лише своїм викривленим почуттям власної "моралі".

Хоча американська історія сповнена катастрофічно поганих п'ятих років президентства, тим, хто вивчає "прокляття п'ятого року", слід підготуватися до нового драматичного розділу у своїй роботі, адже замість того, щоб намагатися уникнути історичного лиха, Трамп рішуче кинувся в нього, створивши найгірший п'ятий рік з усіх.

Чого чекати від Трампа найближчим часом?