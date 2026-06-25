Можливу причетність Орбана до затримання інкасаторів Ощаду вивчає угорська прокуратура, – медіа

Прокуратура Угорщини досліджує імовірну причетність експрем'єр-міністра країни Віктора Орбана та його поплічників до захоплення співробітників українського Ощадбанку.

Деталі справи повідомляє портал 444.hu.

До теми Спадкоємець Орбана: економіст пояснив, чим продиктована антиукраїнська позиція Навроцького

Як перевіряють можливу причетність Орбана та його соратників до справи про "золотий конвой"?

Журналісти отримали у своє розпорядження документ прокуратури, в якому є конкретний список людей, чию можливу кримінальну відповідальність мають перевірити у справі щодо затримання українських інкасаторів.

Серед згаданих фігурують, зокрема, експрем'єр-міністр Віктор Орбан, а також колишні високопосадовці: державний секретар Орш Фаркаш, ексглава Контртерористичного центру Янош Гайду та колишній заступник керівника податково-митної служби NAV Тамаш Деметер.

У документі зазначається, що їх не можуть допитати як свідків у звичному порядку – це має відбуватися через відповідні процесуальні механізми. Щодо Фаркаша та Гайду йдеться про обґрунтованість допиту вже в статусі підозрюваних.

Раніше вже була інформація про те, що обидва вони перебували в будівлі TEK у день операції, у межах оперативного штабу, з якого координували затримання українських інкасаторів і подальші допити.

Розслідування веде столична прокуратура за підозрою у незаконному позбавленні волі та зловживанні владою. Журналісти звернулися до Генпрокуратури для перевірки автентичності документа, і там його справжність фактично не заперечили.

У межах прокурорського розслідування найближчим часом очікуються суттєві результати, про які прокуратура надасть детальну інформацію,

– резюмували у відомстві.

Що цьому передувало?

Петер Мадяр розпорядився терміново провести внутрішню перевірку у справі так званого "золотого конвою" – затримання автомобілів Ощадбанку, що перевозили готівку та золото.

Окремо він закликав генерального прокурора оперативно прокоментувати ситуацію, припустивши, що його потенційний відхід із посади може бути пов'язаний із цим скандалом. За даними журналістів, у внутрішніх документах фіксують можливі порушення під час операції: сумнівні підстави для затримання, проблеми з участю силовиків, відсутність консульського захисту та незаконне утримання коштів.

Також йдеться про те, що затримання свідків могло бути неправомірним, а вилучені гроші певний час утримувалися без належних рішень і з процесуальними порушеннями