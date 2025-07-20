"Польща для поляків": в країні пройшли масові протести проти мігрантів

У Польщі відбулися масові акції проти мігрантів. Демонстрації організував ультраправий політичний альянс "Конфедерація", відомий своєю антиукраїнською позицією.

Загальна кількість демонстрацій під гаслом "Зупинити імміграцію!" відбулися у 80 польських містах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Як пройшли демонстрації у Польщі?

У рамках відповідних заходів по всій Польщі учасники скандували "Зупиніть імміграцію!" і "Зупиніть вторгнення іммігрантів", а також тримали плакати з написами "Це Польща" і "Польща для поляків".

За даними ЗМІ, у натовпі помітили антимусульманські, а подекуди й антисемітські символи. Водночас у кількох великих польських містах відбулися контрдемонстрації під гаслом "Стоп фашизм!".

Один із лідерів партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак під час виступу в Білостоці заявив, що ситуація з безпекою в Польщі погіршуватиметься і надалі, якщо не вжити жорстких заходів щодо нелегальної міграції.

Він закликав до посилення контролю на кордонах із Литвою, Україною, Білоруссю та Словаччиною та запропонував дозволити військовим відкривати вогонь по тих, хто намагається нелегально перетнути кордон.

У Ряшеві біля будівлі воєводського управління зібралися понад 200 осіб на акцію протесту, серед яких були й сім'ї з дітьми. Частина учасників була одягнена в чорний одяг, багато хто тримав національні прапори.

Правоохоронці повідомили, що близько 3 тисяч людей взяли участь у демонстрації проти мігрантів у Катовіце. Більшість демонстрантів були чоловіками, зокрема вболівальниками різних футбольних клубів.

Подекуди люди ходили з написами "Ми не хочемо Лондона, Берліна чи Парижа в Жешуві", маючи на увазі міграцію. У Бельсько-Бялій протестувальники збирали підписи за закриття Центру інтеграції іноземців.

До слова, нещодавно у Польщі затримали злочинну групу, яка викрадала мігрантів, а потім вимагала за них викуп у Польщі та Латвії. Членами групи були українці, які перебували на території Польщі легально.