Віткофф і Кушнер нічого не досягли: експерт про переговори в Абу-Дабі та дизельну угоду Трампа

Спецпредставники Дональда Трампа не досягли результатів у врегулюванні війни в Україні, а скандальна домовленість щодо російського пального ризикує бути заблокованою американським парламентом.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський.

Що відомо про перемовини в Абу-Дабі та роль спецпредставників?

За словами експерта, попри заяви Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера про нібито досягнутий прогрес у перемовинах в Абу-Дабі, жодних зрушень щодо припинення бойових дій на фронті немає. Єдиним реальним результатом переговорних процесів за участі представників адміністрації Дональда Трампа залишаються обміни полоненими.

Андрій Добрянський підкреслив, що спецпредставники США не мають дипломатичного досвіду, а термін їхніх повноважень уже добігає кінця. Зокрема, Кушнер уже заявляв, що не планує бути активним у 2027 році.

Ми знаємо, що ці обидві особи, які нічого не досягли для президента чи для американського народу, ані миру в Газі з Ізраїлем, ані миру в Ірані, ані миру в Україні, що їхня посада закінчиться і нам треба буде думати, коли буде зміна з американцями, чи нарешті ми почуємо і побачимо цей прогрес,

– наголосив Добрянський.

Він зауважив, що хоча на ключових напрямках прогресу немає, повернення полонених українців є важливим досягненням, яке відбувається від початку залучення американської сторони.

Андрій Добрянський про результати перемовин в Абу-Дабі: відео

Чому "дизельна угода" Трампа опинилася під ударом у Конгресі?

Окрему увагу представник Центру відносин США – Україна звернув на так звану "дизельну угоду" Дональда Трампа з Росією. За його словами, попри гучні заяви президента про порятунок світу та зниження цін, танкери з російським паливом зараз зависли у невизначеному статусі.

Сенат і Конгрес повертаються до роботи після двох місяців перерви і готують кроки у відповідь. Цього тижня стартують слухання та розгляд законопроєктів, які можуть заблокувати ініціативу Трампа.

Ми знаємо, що цього тижня починаються перші читання і пропоновані законопроєкти, включно із законопроєктом імені Рональда Рейгана, який би зовсім скасував цю дизельну угоду, який так само би забрав право президента, щоб перескочити санкції,

– пояснив спікер.

Крім того, опір чинять і на рівні штатів. Зокрема, губернаторка Нью-Джерсі нагадала про чинний федеральний закон 2022 року, що забороняє торгівлю російською нафтою у США, та пригрозила штрафами компаніям-порушникам.

Як Трамп воює з Конгресом і що це означає для допомоги Україні?

Добрянський також наголосив, що після перемоги опозиційної партії у Сенаті та Палаті представників Трамп не шукає компромісів. Натомість очільник Білого дому намагається консолідувати владу та налаштований жорстко воювати з Конгресом.

Через таке політичне протистояння під питанням опинилося й голосування за обіцяні законодавчі ініціативи. Зокрема, залишається невідомою доля нового військового пакету допомоги Україні на кілька мільярдів доларів, ухвалення якого може зміститися на 2027 рік.