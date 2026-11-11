Уиткофф и Кушнер ничего не добились: эксперт о переговорах в Абу-Даби и дизельном соглашении Трампа

Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Центра по отношениям США – Украина Андрей Добрянский.

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Что известно о переговорах в Абу-Даби и роли спецпредставителей?

По словам эксперта, несмотря на заявления Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера о якобы достигнутом прогрессе в переговорах в Абу-Даби, никаких сдвигов в отношении прекращения боевых действий на фронте нет. Единственным реальным результатом переговорных процессов с участием представителей администрации Дональда Трампа остаются обмены пленными.

Андрей Добрянский подчеркнул, что спецпредставители США не имеют дипломатического опыта, а срок их полномочий уже подходит к концу. В частности, Кушнер уже заявлял, что не планирует активно участвовать в 2027 году.

Мы знаем, что эти два человека, которые ничего не добились ни для президента, ни для американского народа – ни мира в Газе с Израилем, ни мира в Иране, ни мира в Украине, – что их срок полномочий истечет, и нам придется думать, когда произойдут перемены в США, услышим ли мы наконец и увидим ли этот прогресс– подчеркнул Добрянский.

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Он отметил, что, хотя по ключевым направлениям прогресса нет, возвращение пленных украинцев является важным достижением, которое происходит с самого начала вовлечения американской стороны.

Андрей Добрянский о результатах переговоров в Абу-Даби: видео

Почему "дизельное соглашение" Трампа оказалось под ударом в Конгрессе?

Особое внимание представитель Центра отношений США – Украина обратил на так называемое "дизельное соглашение" Дональда Трампа с Россией. По его словам, несмотря на громкие заявления президента о спасении мира и снижении цен, танкеры с российским топливом сейчас находятся в неопределенном статусе.

Сенат и Конгресс возобновляют работу после двухмесячного перерыва и готовят ответные меры. На этой неделе начинаются слушания и рассмотрение законопроектов, которые могут заблокировать инициативу Трампа.

Мы знаем, что на этой неделе начинаются первые чтения предлагаемых законопроектов, в том числе законопроекта имени Рональда Рейгана, который полностью отменил бы это дизельное соглашение и лишил бы президента права обходить санкции– пояснил спикер.

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Кроме того, сопротивление оказывается и на уровне штатов. В частности, губернатор Нью-Джерси напомнила о действующем федеральном законе 2022 года, который запрещает торговлю российской нефтью в США, и пригрозила штрафами компаниям-нарушителям.

Как Трамп воюет с Конгрессом и что это означает для помощи Украине?

Добрянский также подчеркнул, что после победы оппозиционной партии в Сенате и Палате представителей Трамп не ищет компромиссов. Вместо этого глава Белого дома пытается консолидировать власть и настроен жестко бороться с Конгрессом.

Из-за такого политического противостояния под вопросом оказалось и голосование по обещанным законодательным инициативам. В частности, остается неизвестной судьба нового военного пакета помощи Украине на несколько миллиардов долларов, принятие которого может быть перенесено на 2027 год.