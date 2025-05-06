Багата на нафту провінція Альберта погрожує вийти зі складу Канади: чому виник конфлікт

Прем'єрка канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що планує у 2026 році провести референдум щодо відокремлення від Канади, якщо громадяни підтримають відповідну петицію. Ця територія, до слова, багата на нафту.

Заяви про від'єднання провінції прозвучали після того, як тиждень тому прем'єр Канади привів до федерального уряду Ліберальну партію, а також на тлі погроз Трампа канадцям тарифами та анексією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

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Альберта звинувачує Оттаву в "атаках"

Даніель Сміт сказала, що вона не підтримує вихід провінції з Канади та сподівається на "шлях уперед" до сильної та суверенної Альберти у межах об'єднаної Канади. Втім, долю території будуть вирішувати місцеві мешканці.

Якщо Оттава, з якоїсь причини, продовжуватиме атакувати нашу провінцію, як вони це робили протягом останнього десятиліття, зрештою, це вирішуватимуть жителі Альберти. Я прийму їхнє рішення,

– заявила вона.

Як зауважує AP, уряд Сміт зовсім недавно представив закон, яким можуть зменшити обмеження петиціонерам, аби ініціювати провінційний референдум.

"Законопроєкт змінить правила референдуму, ініційованого громадянами, щоб вимагати петиції, підписаної 10% виборців, які мають право голосу, на попередніх загальних виборах – замість 20% від загальної кількості зареєстрованих виборців. Заявники також матимуть 120 днів, а не 90, щоб зібрати необхідні 177 000 підписів", – пояснює видання.

Провінція через уряд Канади втратила мільярди у нафтовій галузі

Сміт звинуватила попередні ліберальні уряди Канади у введенні низки законодавчих актів, якими Альберті обмежили можливість виробляти та експортувати нафту. За її словами, провінція через це втратила мільярди доларів.

Прем'єрка також не хоче, аби канадський уряд втручався у справи провінцій.

Ми не просимо спеціального ставлення чи подачок. Ми просто хочемо мати свободу розвивати та експортувати те неймовірне багатство ресурсів, яке ми маємо. Свободу вибирати, як ми надаємо медичне обслуговування, освіту та інші необхідні соціальні послуги нашим людям, навіть якщо це робиться інакше, ніж те, що має на увазі Оттава,

– заявила Сміт.

Згодом вона планує влаштувати низку заходів та вислухати ідеї та скарги мешканців Альберти.

Як політологи оцінюють шанси на відокремлення Альберти

Попри те, що скарги у населення серйозні, політологи вважають перспективи відокремлення дуже малоймовірними.

Вони пригадують, як подібні референдуми проводили у провінції Квебек у 1980 та 1995 роках. Ці спроби провалилися.

Ймовірно, влада Альберти просто наслідує квебекських політиків, які погрозами відокремлення маніпулювали у спілкуванні з федеральним урядом.

Політологи зауважують, що для провінції "дуже корисно мати в запасі ідею про те, що існує велика кількість невдоволених жителів".