У медіа сказали, коли Путін буде готовий відновити мирні переговори
Володимир Путін буде готовий повернутися за стіл мирних перемовин щодо припинення війни в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18 – 20 вересня.
Про це повідомили американські посередники за підсумками переговорів у Москві та консультацій із представниками України і держав Е3 у Києві. Деталі передає "Європейська правда" з посиланням на джерела.
Які подробиці щодо готовності Путіна повернутися до переговорів?
Російський диктатор очікує проведення так званих виборів, після чого може повернутися за стіл переговорів. Голосування в країні-агресорці проходитиме 18 – 20 вересня.
До слова, голова МЗС України Андрій Сибіга закликав світову спільноту називати речі своїми іменами та не піддаватися на маніпуляції Кремля. За його словами, "це не вибори, а фарс".
Відповідну позицію російського диктатора українській стороні та безпековим радникам Франції, Німеччини та Великої Британії переказали американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після візиту до Москви.
Представники США наголосили, що партнерам необхідно заздалегідь готуватися до відновлення дипломатичного треку. У Парижі розраховують на залучення держав Е3 до майбутніх зустрічей у форматі Україна – США – Росія, підкреслюючи, що європейські країни вже беруть участь у розробці базових документів для переговорів.
Водночас американська сторона підтвердила підтримку європейської концепції щодо збереження санкційного тиску на Росію до повного припинення агресії.
Спільна підготовка умов та нові пропозиції
Національні радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Британії разом із колегами з України домовилися протягом наступних тижнів сформувати спільні умови для подальших переговорів з Москвою.
Президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку нових контактів і заявив про опрацювання кількох нових ідей щодо мирного врегулювання.
Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше президент США Дональд Трамп назвав чітку умову для проведення особистої зустрічі з очільником Кремля, зазначивши, що саміт можливий лише після повної зупинки бойових дій на фронті.
Також ми розповідали, що мирні консультації переходять у нову предметну площину із залученням посадовців фінансового блоку та розвідки для посилення аргументації у діалозі з агресором