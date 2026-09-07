Об этом сообщили американские посредники по итогам переговоров в Москве и консультаций с представителями Украины и стран Е3 в Киеве. Подробности передает "Европейская правда" со ссылкой на источники.

Что известно о готовности Путина вернуться к переговорам?

Российский диктатор ожидает проведения так называемых выборов, после чего может вернуться за стол переговоров. Голосование в стране-агрессоре пройдет 18–20 сентября.

К слову, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество называть вещи своими именами и не поддаваться манипуляциям Кремля. По его словам, "это не выборы, а фарс".

Соответствующую позицию российского диктатора украинской стороне и советникам по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании передали американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву.

Представители США подчеркнули, что партнерам необходимо заранее готовиться к возобновлению дипломатического трека. В Париже рассчитывают на привлечение стран Е3 к будущим встречам в формате Украина – США – Россия, подчеркивая, что европейские страны уже участвуют в разработке базовых документов для переговоров.

В то же время американская сторона подтвердила поддержку европейской концепции по сохранению санкционного давления на Россию до полного прекращения агрессии.

Совместная подготовка условий и новые предложения

Национальные советники по вопросам безопасности Франции, Германии и Великобритании вместе с коллегами из Украины договорились в течение следующих недель сформировать совместные условия для дальнейших переговоров с Москвой.

Президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку новых контактов и заявил о проработке нескольких новых идей относительно мирного урегулирования.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее президент США Дональд Трамп назвал четкое условие для проведения личной встречи с главой Кремля, отметив, что саммит возможен только после полной остановки боевых действий на фронте.

Также мы сообщали, что мирные консультации переходят в новую предметную плоскость с привлечением должностных лиц финансового блока и разведки для усиления аргументации в диалоге с агрессором