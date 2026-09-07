Про це повідомили американські посередники за підсумками переговорів у Москві та консультацій із представниками України і держав Е3 у Києві. Деталі передає "Європейська правда" з посиланням на джерела.

Які подробиці щодо готовності Путіна повернутися до переговорів?

Російський диктатор очікує проведення так званих виборів, після чого може повернутися за стіл переговорів. Голосування в країні-агресорці проходитиме 18 – 20 вересня.

До слова, голова МЗС України Андрій Сибіга закликав світову спільноту називати речі своїми іменами та не піддаватися на маніпуляції Кремля. За його словами, "це не вибори, а фарс".

Відповідну позицію російського диктатора українській стороні та безпековим радникам Франції, Німеччини та Великої Британії переказали американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після візиту до Москви.

Представники США наголосили, що партнерам необхідно заздалегідь готуватися до відновлення дипломатичного треку. У Парижі розраховують на залучення держав Е3 до майбутніх зустрічей у форматі Україна – США – Росія, підкреслюючи, що європейські країни вже беруть участь у розробці базових документів для переговорів.

Водночас американська сторона підтвердила підтримку європейської концепції щодо збереження санкційного тиску на Росію до повного припинення агресії.

Спільна підготовка умов та нові пропозиції

Національні радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Британії разом із колегами з України домовилися протягом наступних тижнів сформувати спільні умови для подальших переговорів з Москвою.

Президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку нових контактів і заявив про опрацювання кількох нових ідей щодо мирного врегулювання.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше президент США Дональд Трамп назвав чітку умову для проведення особистої зустрічі з очільником Кремля, зазначивши, що саміт можливий лише після повної зупинки бойових дій на фронті.

Також ми розповідали, що мирні консультації переходять у нову предметну площину із залученням посадовців фінансового блоку та розвідки для посилення аргументації у діалозі з агресором