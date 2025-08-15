Росія готувалася до зустрічі диктатора Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом поспіхом. У зв'язку з цим Кремль не має чіткого плану стосовно майбутнього двостороннього саміту.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерело, наближене до Кремля, передає 24 Канал. Наголошують, що це відрізняється від звичних зустрічей російського диктатора.

Дивіться також "Руки геть!": на Алясці пройшов мітинг проти саміту Путіна і Трампа – кадри з Анкориджа

Як Путін готувався до зустрічі?

У статті зазначають, що зазвичай Володимир Путін бездоганно готується до відповідних подій, зокрема проводить багато консультацій з фахівцями та читає. Утім, як розповів співрозмовник видання, цього разу все відрізняється

За словами джерела, вікно для підготовки "вкрай обмежене", тому у Кремля немає плану. Через це зараз у Кремлі, згідно з оприлюдненою інформацією, у Кремлі "тривали шалені зусилля" з приводу майбутньої зустрічі президентів.

Водночас колишній прессекретар ексдержсекретаря Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, Джеймс Рубін зазначив, що сам факт проведення саміту з Дональдом Трампом є ознакою вразливості Володимира Путіна.

Путін дійсно відчуває потребу якось відреагувати на дії президента США, щоб уникнути гірших наслідків у вигляді відновлення постачання військової допомоги Україні або можливих санкцій,

– вважає експосадовець.

Зазначається, що серед європейських чиновників зростає занепокоєність щодо можливих результатів саміту. Один із них розповів, що "всі побоюються, що Путін знову зіграє на самолюбстві Трампа, як це вже було в минулому".

До слова, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перемовини Путіна із президентом США можуть тривати щонайменше 6 – 7 годин. Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участі помічників.