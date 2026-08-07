Залишилося мало часу: розвідка США шокувала новим прогнозом щодо нападу Путіна на НАТО

Тривалий час американська розвідка вважала, що напад Росії на НАТО неможливий, поки вона зосереджена на війні в Україні. Однак тепер є ймовірність, що загроза значно ближче, ніж здавалося раніше.

Росіяни можуть здійснити обмежену атаку на країну НАТО вже цієї осені, йдеться в оновленому прогнозі американської розвідки, пише The Wall Street Journal.

Коли Путін може напасти на НАТО?

За даними WSJ, американські чиновники вважають, що масштабна гібридна атака або навіть обмежене вторгнення Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029-го.

Нові оцінки розвідки США з'явилися на тлі попереджень європейських країн про те, що Росія може спробувати здійснити атаки під чужим прапором.

Зокрема, йдеться про використання безпілотників українського виробництва для ударів по критичній інфраструктурі в Балтійському регіоні.

Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога. У такому випадку Балтійський регіон і Польща є найближчими цілями,

– заявив міністр оборони Литви Роберт Каунас в ефірі LRT Radio 6 серпня, посилаючись на нові розвідувальні дані.

За словами американського чиновника, Путін нині зазнає дедалі більшого тиску через ситуацію в Україні та всередині Росії, де від нього очікують перемоги.

Водночас українські дрони завдають дедалі більшої шкоди російській армії та нафтовій промисловості.

Попри значні втрати, окупанти продовжують повільно просуватися на фронті.

Водночас на Заході дедалі частіше бачать ознаки того, що Росія проводить атаки, щоб перевірити готовність НАТО до відповіді. Серед таких випадків – падіння російських крилатих ракет у Польщі та польоти російських безпілотників над територією Румунії.

Якщо Путін вирішить атакувати НАТО, продовжуючи війну проти України, його метою може бути розкол Альянсу, заявив американський чиновник.

Ймовірно, атака була б спрямована на східний фланг НАТО, щоб перевірити готовність Альянсу застосувати статтю 5 – положення про колективну оборону країн-членів.

Зауважимо, що попередження розвідки пролунали на тлі повідомлень про дефіцит критично важливих боєприпасів у США через війну з Іраном.