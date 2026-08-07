Россияне могут осуществить ограниченную атаку на страну НАТО уже этой осенью, говорится в обновленном прогнозе американской разведки, пишет The Wall Street Journal.

Когда Путин может напасть на НАТО?

По данным WSJ, американские чиновники считают, что масштабная гибридная атака или даже ограниченное вторжение России могут произойти в период с осени этого года до 2029-го.

Новые оценки разведки США появились на фоне предупреждений европейских стран о том, что Россия может попытаться осуществить атаки под чужим флагом.

В частности, речь идет об использовании беспилотников украинского производства для нанесения ударов по критической инфраструктуре в Балтийском регионе.

Кремлю, Путину нужна новая эскалация, какая-то новая победа. В таком случае Балтийский регион и Польша являются ближайшими целями,

– заявил министр обороны Литвы Роберт Каунас в эфире LRT Radio 6 августа, ссылаясь на новые разведывательные данные.

По словам американского чиновника, Путин в настоящее время испытывает все большее давление из-за ситуации в Украине и внутри России, где от него ожидают победы.

В то же время украинские дроны наносят все больший ущерб российской армии и нефтяной промышленности.

Несмотря на значительные потери, оккупанты продолжают медленно продвигаться на фронте.

В то же время на Западе все чаще замечают признаки того, что Россия проводит атаки, чтобы проверить готовность НАТО к ответным действиям. Среди таких случаев – падение российских крылатых ракет в Польше и полеты российских беспилотников над территорией Румынии.

Если Путин решит атаковать НАТО, продолжая войну против Украины, его целью может стать раскол Альянса, заявил американский чиновник.

Вероятно, атака была бы направлена на восточный фланг НАТО, чтобы проверить готовность Альянса применить статью 5 – положение о коллективной обороне стран-членов.

Отметим, что предупреждения разведки прозвучали на фоне сообщений о дефиците критически важных боеприпасов в США из-за войны с Ираном.