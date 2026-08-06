Об этом пишет LRT.

Что рассказали в разведке о планах Кремля?

В Вильнюсе говорят, что речь идет не об абстрактных предположениях, а о вполне реальной угрозе для стран восточного фланга НАТО. Именно поэтому в Литве уже публично подтвердили: союзники отслеживают ситуацию и готовятся к возможным провокациям.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что ведомство располагает данными о подготовке Россией "нетрадиционных кинетических атак" против объектов критической инфраструктуры в Прибалтике. По его словам, россияне могут использовать для этого беспилотники украинского производства, однако пока нет точных данных о конкретных целях или сроках.

Суть такого плана, как объясняют в разведке, заключается в том, чтобы создать путаницу вокруг происхождения атаки. Если для провокации будут использованы захваченные или отремонтированные украинские дроны, Кремль сможет попытаться возложить вину на другую сторону и отрицать свою причастность к ударам по суверенным территориям стран НАТО.

Что известно о подготовке таких провокаций?

Ранее на подобную схему обращал внимание и советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он подчеркивал, что российская армия собирает уцелевшие украинские дроны, которые приземлились из-за действия средств радиоэлектронной борьбы или технических неисправностей, ремонтирует их и может готовить для будущих провокаций.

Я могу вам точно сказать, что противник собирает наши уцелевшие беспилотники, ремонтирует их и готовит для будущих провокаций. Неужели кто-то считает, что загадочные БПЛА над Европой были и будут "Суперками" и "Орланами" со звездами на крыльях? Очень важно, чтобы мировое сообщество все это понимало,

– подчеркнул он.

Подобные предупреждения звучали и раньше. В июле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупреждал о высоком уровне угрозы и возможности использования перехваченных украинских дронов для дестабилизации в странах НАТО.