Путін може погодитися на припинення вогню за певних умов, – Bloomberg

Росія висловила готовність до тимчасового припинення вогню. Однак глава Кремля Владімір Путін погодиться на це лише за умови виконання певних умов.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За яких умов Путін готовий погодитися на перемир'я

За словами джерел видання, пропозиція про тимчасове перемир'я в Україні була передана Путіну під час переговорів у Саудівській Аравії між представниками США та Росії.

Умовою для припинення бойових дій має стати узгодження основних принципів майбутньої мирної угоди, включно з параметрами миротворчої місії та країнами, які до неї увійдуть.

Водночас Росія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській території, чим відхилила пропозицію європейських країн щодо створення "коаліції охочих" для моніторингу будь-якої мирної угоди.

Однак у Кремлі не виступають проти участі у миротворцій місії країн, які дотримуються нейтралітету, наприклад, таких як Китай.