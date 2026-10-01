"Це безглуздо": Путін фактично відмовився від припинення вогню
Російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо взаємної відмови від ударів по цивільних суднах та об'єктах енергетики. За його словами, ініціатива припинити атаки на кораблі в обмін на зупинення ударів по російських НПЗ є "безглуздою".
Заяви очільника Кремля передають російські пропагандистські медіа.
Що сказав Путін про можливість припинення вогню?
Президент Росії висловив обурення поточними дипломатичними ініціативами щодо припинення вогню. Він заявив, що подібний обмін умовами є некоректним і не відповідає інтересам Москви.
Путін зазначив, що обговорення компромісів у такому форматі не має підґрунтя для реальних домовленостей.
На його думку, пропозиція зупинити атаки на кораблі не може бути пов'язана з безпекою російського енергетичного сектору.
Це абсолютно безглузді пропозиції, які нам намагаються пропонувати,
– висловився російський диктатор.
Він також поскаржився на введені проти Росії санкції, які, вочевидь, усе ж таки помітно б'ють по економіці країни-терористки.
Що відомо про ситуацію?
Російські нафтопереробні заводи регулярно зазнають системних ударів, що суттєво впливають на експортний потенціал та внутрішній ринок пального в Росії. Водночас судноплавство в регіоні залишається під постійною напругою через дії російських військових сил.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна та партнери розглядають три формати часткового припинення вогню: щодо енергетики, експорту зерна та безпеки судноплавства.
Київ готовий долучитися до домовленостей про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах, а також розширити домовленості щодо безпеки в Чорному морі.
До енергетичного перемир'я між Україною та Росією раніше закликали, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Марко Рубіо.