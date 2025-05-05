У Bild припустили, чому Путін не може погодитися на мир

Росія не може зупинити війну без серйозних політичних наслідків усередині країни, попри те, що США закликають Москву закінчити війну проти України, уклавши мирну угоду між сторонами.

Таке переконання зростає у західних урядових колах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Чому Росія не може укласти мирну угоду

Росія не демонструє готовності до поступок та миру, попри тиск з боку світової спільноти. У високопоставлених західних урядових колах припускають, що причиною цього є внутрішні фактори, зокрема політичні, економічні та соціальні.

Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу,

– ідеться у матеріалі.

Російські економісти кажуть, що якщо вилучити з аналізу сектори, у яких домінує ВПК, російська економіка переходить в стан рецесії, зокрема у виробництві харчових продуктів, вугілля, будівельних матеріалів, металопродукції чи машинобудуванні.

За оцінкою економістки Олександри Прокопенко з аналітичного центру "Карнегі" з вивчення Росії та Євразії, яка до 2022 року працювала в Центральному банку Росії, припинення війни навряд призведе до краху оборонної промисловості.

Експерти припускають, що окремою загрозою для режиму Путіна стануть ветерани, які, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими перспективами.

Експертка з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних питань та безпеки Маргарет Кляйн сказав, що для російського диктатора робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, "стане викликом".

"Ті, хто пішов на фронт добровольцем, часто отримували виплати, що перевищували середню зарплату в кілька разів. Це стосується не лише підвищеної зарплати, а й одноразових бонусів за вербування, які сягали понад 40 тисяч євро", – каже вона.

До слова, за даними CNN, Путін змістив увагу на короткотермінові завдання, зокрема закріплення захоплених територій та підсилення економіки Росії. Деякі чиновники США залишаються скептичними щодо щирості Путіна, попри його заяви про мир.