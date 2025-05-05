Такое убеждение растет в западных правительственных кругах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Почему Россия не может заключить мирное соглашение

Россия не демонстрирует готовности к уступкам и миру, несмотря на давление со стороны мирового сообщества. В высокопоставленных западных правительственных кругах предполагают, что причиной этого являются внутренние факторы, в частности политические, экономические и социальные.

Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу,

– говорится в материале.

Российские экономисты говорят, что если изъять из анализа сектора, в которых доминирует ВПК, российская экономика переходит в состояние рецессии, в частности в производстве пищевых продуктов, угля, строительных материалов, металлопродукции или машиностроении.

По оценке экономистки Александры Прокопенко из аналитического центра "Карнеги" по изучению России и Евразии, которая до 2022 года работала в Центральном банке России, прекращение войны вряд ли приведет к краху оборонной промышленности.

Эксперты предполагают, что отдельной угрозой для режима Путина станут ветераны, которые, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными перспективами.

Эксперт по вопросам России в Немецком институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн сказал, что для российского диктатора работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, "станет вызовом".

"Те, кто ушел на фронт добровольцем, часто получали выплаты, превышающие среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 тысяч евро", – говорит она.

К слову, по данным CNN, Путин сместил внимание на краткосрочные задачи, в частности закрепление захваченных территорий и усиление экономики России. Некоторые чиновники США остаются скептическими относительно искренности Путина, несмотря на его заявления о мире.