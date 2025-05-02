На это указывают новые разведывательные данные, которые пересмотрели американские и западные чиновники. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных с этим вопросом источников, передает 24 Канал.

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Как могли измениться цели Путина

Такие изменения зафиксировали несмотря на то, что американская и западная разведки еще недавно были убеждены в том, что Путин чувствовал преимущество в ходе войны, имел импульс и достаточно человеческих ресурсов для длительной борьбы с ослабленной Украиной и захвата всей страны.

По словам двух американских источников, соответствующее представление об изменении подхода российского диктатора усилило веру Дональда Трампа и его переговорщиков в то, что сейчас Владимир Путин может быть более готовым рассмотреть мирное соглашение, чем это было раньше.

В то же время некоторые чиновники США остаются скептическими относительно искренности Путина, несмотря на неоднократные заявления о стремлении к миру. Они указывают, что предложения США очень выгодны для России, поскольку фактически они узаконивают большинство контролируемых ею территорий.

Также распространено мнение, что даже если Россия согласится на вариант соглашения, что находится на столе, она может попытаться возобновить войну и захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе,

– говорится в статье.

Впрочем, как пишет издание, давление администрации Дональда Трампа, которая угрожает Москве введением новых санкции, а также ослабление российской экономики ставит Путина в затруднительное положение. Напоминают, что Вашингтон и Москва обсуждали сотрудничество после войны.

"Все зависит от того, что именно США готовы предложить, чтобы он (Путин – 24 Канал) мог не просто заявить о внутренней победе, а почувствовать, что получил настолько весомую паузу, чтобы при необходимости возобновить борьбу", – считает один из западных чиновников.

По его словам, диктатор часто напоминает об исторических истоках русского народа и не оставляет "долгосрочную цель", которая предусматривает как минимум удержание тех регионов Украины, которые, по его мнению, являются "колыбелью русской цивилизации", несмотря на желание наладить отношения с США.

Зачем России возможная пауза

CNN предполагает, что Москва надеется на отвлечение внимания мира во время "тактической паузы", после чего можно будет совместить военные, экономические, информационные и политические рычаги для достижения полного спектра целей Владимира Путина в Украине и за ее пределами.

По данным источников, в начале 2025 года американская разведка предупредила советников Трампа, что контроль над Украиной для Путина является вторым по важности приоритетом после сохранения режима, и отметили, что он будет пытаться воспользоваться любым шансом.

Путин изменил свое мышление, поскольку считает, что имеет дело с симпатичным американским президентом, который не понимает, что делает, и стремится к быстрым успехам. Путин верит в возможность сделки, но не собирается ее выполнять,

– заявил член Разведывательного комитета Палаты представителей Джейсон Кроу.

По мнению другого высокопоставленного чиновника, Россия стремится добиться признания максимального количества захваченных территорий и оставить Украину как можно слабее. Впрочем, он не видит никаких признаков способности Путина захватить другие территории, потому что "его войска давно стоят на месте".

Напомним, Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским в Ватикане в своей соцсети Truth Social предположил, что Владимир Путин обманывает его, и не хочет останавливать войну России против Украины. Таким образом он раскритиковал ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры.