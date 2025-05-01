Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что дискуссии относительно размещения миротворцев на территории Украины и дальше продолжаются. Нет свидетельств, которые бы доказывали, что страны, которые входят в "коалицию желающих" передумали.

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России нужно постоянное противостояние

Александр Мусиенко отметил, что США ждут, что Европа будет играть серьезную роль в поддержке Украины. Выглядит, будто там не отрицают вероятность того, что войска европейских стран могут быть размещены на территории нашего государства.

То, что в России на это реагируют указывает на то, что россияне пытаются готовить запасной вариант на случай, если в какой-то момент придется заявить о приостановлении или сворачивании так называемого СВО,

– сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

По его мнению, Россия в таком формате, как есть сейчас, не может существовать. Если Кремль не будет говорить о постоянных вызовах и угрозах, то страна-агрессор развалится.

Вероятно, именно поэтому оккупанты сейчас и поднимают вопрос о северной Европе, страны Балтии и Запад, чтобы демонстрировать россиянам постоянные угрозы со стороны других стран.

Важно! В The Times предположили, что европейским странам трудно собрать даже 25 тысяч военных для потенциальной миссии в Украине из-за недостатка ресурсов и людей. Хотя обсуждалось создание масштабной коалиции, сейчас Великобритания и Франция склоняются к отправке инструкторов на Запад Украины вместо полноценного военного контингента.

Кремлевская пропаганда уже начинает работать так, чтобы готовить общество к новым войнам, если агрессию против Украины сейчас придется прекратить.