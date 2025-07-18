Путін відкине ультиматум Трампа та продовжить війну: Foreign Affairs назвало найгірший сценарій

Володимир Путін не планує відмовлятися від своїх попередніх цілей та закінчувати ведення війни в Україні, попри нещодавно висунутий ультиматум американського президента Дональда Трампа щодо тарифів.

У найгіршому випадку російський диктатор оголосить примусову мобілізацію в країні задля продовження бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs.

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Як діятиме Путін?

У статті наголошують, що впродовж 25 років правління Володимир Путін сформував у Росії відсутність будь-якої серйозної політичної опозиції та критики влади загалом. Тих, хто намагається піти проти Кремля, очікують репресії.

"Після чверті століття при владі Путін привів Росію до рівноваги. Життя в Росії тепер може бути заспокійливо передбачуваним, навіть якщо іноді вимагає адаптації",

– ідеться у матеріалі Foreign Affairs.

Зазначається, що диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, аби здійснити "маленьку переможну війну, яка повинна була б зміцнити вплив Росії у світі та особистий авторитет її правителя Володимира Путіна.

Утім, як вважають аналітики, розгорнута війна, яка триває вже понад 3 роки лише послаблює Росію, не приносячи їй жодної користі. Але навряд чи проблеми на фронті, тиск США і проблеми в економіці змусять Путіна змиритися.

Якщо Путіна підштовхнути, він, ймовірно, пожертвує рівновагою в Росії заради масової мобілізації та жорстких примусових заходів. Відродження Росії до величі може бути для Путіна сізіфовою працею, але він піде на крайні заходи, щоб уникнути поразки. В Україні Путін ризикне всім,

– пишуть у виданні.

Водночас, на думку експертів, окуповані території не мають стратегічної необхідності для виживання України, а всі великі міста поки що перебувають поза досяжністю Росії. Також Україна, як і раніше, має європейську підтримку.

Повідомляється, що будь-яке врегулювання, яке залишає Україну поза контролем Росії, буде рівносильним поразці для Путіна, а розгорнута війна лише підштовхнула Київ у напрямку Заходу, чого диктатор намагався уникнути.

Фахівці додають, що такий результат Путін не сприйме, і попри вищезгадане, російський диктатор все ще має інструменти для продовження війни, якими він поки що вважав за краще не користуватися.

Припускають, що Путін може розпочати "жорстоку" мобілізацію з суворими покараннями для тих, хто не хоче, що зруйнує міф про "стабільність", який Путін так ретельно вибудовував усі роки свого "президентства".

Нагадаємо, Reuters із посиланням на джерела писало, що на думку Володимира Путіна, російська армія та економіка витримають будь-який тиск Заходу. А війна в Україні триватиме доти, доки він не досягне своїх умов миру.