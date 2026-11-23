Дружні слова Дональда Трампа на адресу Володимира Путіна викликали запитання щодо позиції Вашингтона стосовно Росії. Тепер один із найвищих представників американської влади пояснив, як слід розуміти ці заяви – і чому вони не означають зміни ставлення до Кремля у питанні війни.

Про це повідомляє Reuters.

Що глава розвідки США сказав про Путіна?

Клейтон наголосив, що російський президент не є другом Сполучених Штатів у питанні України.

Він не друг Америки в Україні. Зовсім не друг,

– сказав глава американської розвідки.

Водночас журналісти запитали його про нещодавні слова Трампа, який назвав Путіна своїм другом. Клейтон пояснив, що таке формулювання було цілком доречним у контексті спілкування лідерів трьох провідних ядерних держав – США, Росії та Китаю.

Чому Трамп назвав Путіна своїм другом?

У четвер, 19 листопада, Трамп захистив своє рішення назвати російського президента другом. Він пояснив, що краще мати серед друзів людей, які володіють 4 тисячами ядерних боєголовок, ніж ворогів.

Однак уже наступного дня американський президент не став прямо відповідати на запитання, чи вважає він Путіна другом Сполучених Штатів загалом. Трамп заявив, що не може говорити від імені Америки.

Як у Європі відреагували на слова Трампа?

Заяви американського президента викликали критику з боку європейських союзників України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Путін не є і ніколи не буде другом його країни.

Тим часом Росія продовжує повномасштабну війну проти України, розпочату у 2022 році, та контролює близько п'ятої частини української території. Володимир Путін також не демонструє готовності відмовитися від вимоги передати Росії весь східний Донбас в обмін на мир.

Раніше Володимир Зеленський також коментував дружню риторику Трампа щодо російського президента. Зокрема, український лідер назвав Путіна ворогом і вбивцею.