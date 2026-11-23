Об этом сообщает Reuters.

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Что глава разведки США сказал о Путине?

Клейтон подчеркнул, что российский президент не является другом Соединенных Штатов в вопросе Украины.

Он не друг Америки в Украине. Совсем не друг– сказал глава американской разведки.

В то же время журналисты спросили его о недавних словах Трампа, который назвал Путина своим другом. Клейтон пояснил, что такая формулировка была вполне уместна в контексте общения лидеров трех ведущих ядерных держав – США, России и Китая.

Почему Трамп назвал Путина своим другом?

В четверг, 19 ноября, Трамп защитил свое решение назвать российского президента другом. Он пояснил, что лучше иметь среди друзей людей, обладающих 4 тысячами ядерных боеголовок, чем врагов.

Однако уже на следующий день американский президент не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он Путина другом Соединенных Штатов в целом. Трамп заявил, что не может говорить от имени Америки.

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Как в Европе отреагировали на слова Трампа?

Заявления американского президента вызвали критику со стороны европейских союзников Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что Путин не является и никогда не станет другом его страны.

Между тем Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, начатую в 2022 году, и контролирует около пятой части украинской территории. Владимир Путин также не демонстрирует готовности отказаться от требования передать России весь восточный Донбасс в обмен на мир.

Ранее Владимир Зеленский также комментировал дружественную риторику Трампа в отношении российского президента. В частности, украинский лидер назвал Путина врагом и убийцей.