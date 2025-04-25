Путін приймає у Кремлі спецпосланника Трампа

Російський диктатор Владімір Путін приймає спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Американський посадовець прибув у Москву 25 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч Віткоффа та Путіна

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що президент Росії вже приймає спецпосланника Дональда Трампа у Кремлі.

До цього російські пропагандисти виклали відео, як кортеж із супроводом Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Це сталося після прильоту американського посадовця у Москву на літаку.

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Російські ЗМІ також пишуть, що Стів Віткофф перед візитом до Путіна вже встиг зустрітися з головою Російського фонду прямих інвестицій та спецпосланником російського президента на переговорах – Кірілом Дмитрієвим.

Пізніше пропагандисти написали, що Кремль надав відео з початку нової зустрічі Стіва Віткоффа та Владіміра Путіна. Цікаво, що на кадрах можна побачити, як російський диктатор приймав спецпосланника Трампа за столом, де відстань між співбесідниками не така велика, як була під час зустрічей Путіна з Макроном чи Шольцом.

На відео Віткофф звернувся до російського диктатора англійською, спитавши: "Як ви, містере президенте?", на що Путін відповів: "нічого", і подякував йому за запитання.

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На зустрічі також присутній і Юрій Ушаков, який є помічником президента Росії, та вищезгаданий Кіріл Дмитрієв.

До слова, раніше російські ЗМІ писали, що літак зі Стівом Віткоффом прибув у Москву в аеродром Внуково. Після цього спецпосланник Трампа з кортежем поїхав у бік Кремля.