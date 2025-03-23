"Бо зараз є НАТО": Віткофф заявив, що Путіна не варто порівнювати з Гітлером

Спецпредставник Трампа по Близькому Сходу постійно відбілює репутацію Путіна. У численних інтерв'ю Стів Віткофф говорить, що довіряє диктатору. Деталі нової заяви передає 24 Канал.

Віткофф вкотре сказав, що вірить Путіну на слово. Раніше він говорив так само, коли росіяни запевняли світ, що збили власні дрони, які летіли бомбити українські міста. Але спецпредставник не бачить очевидного: Росія обстрілює Україну ще більше, аніж до заяв команди Трампа про мир.

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"Путін – це не Гітлер"

На думку Віткоффа, зараз геть інша ситуація, ніж у Другу світову. Путін буцімто не прагне захопити Європу, як це хотів зробити Гітлер. До того ж "зараз є НАТО". І Віткофф вірить, що Путін хоче миру.

Проте він прямо не відповів на запитання ведучої, на чому ґрунтується його залізобетонна переконаність, адже Путін пішов далі у 2022 році. Віткофф довго та плутано пояснював позицію Росії, мовляв, вона провела "референдуми" на окупованих територіях.

Я не бачив конфлікту, який можна вирішити без з'ясування фактів,

– додав він одразу після слів про "референдуми".

Тобто американський чиновник не ставить під сумнів законність панування Росії на захоплених нею територіях. Ба більше, він підкреслив: не стає на чийсь бік, а "просто переказує факти".

Іще Віткофф узяв на себе сміливість говорити про те, що Європа нібито теж починає вірити Путіну. Тих же, хто має іншу думку, спецпосланець критикує. Мовляв, європейці стали в позу, а Кір Стармер хоче бути схожим на Черчилля.