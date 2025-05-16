The Time проаналізували, що значить відмова Путіна брати участь у перемовинах із Зеленським
- Іноземні журналісти докладно проаналізували, як Путін втрачав довіру Трампа.
- Тепер Трампу буде складніше говорити, що це "війна Байдена", вважають вони.
Іноземні ЗМІ пишуть, що Зеленський здобув тактичну перемогу, оскільки кілька днів закликав Путіна до прямих переговорів, а той відмовився. При тому, що сам призначив зустріч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.
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Путін утратив шанси на мир – а їх було багато
Також журналісти зауважили, що Путін змарнував шанси, які надали йому США.
"Трамп і його посланці місяцями намагалися домогтися припинення вогню в Україні. Попутно вони надали Путіну безліч шансів схилити американців на свій бік", – навели дані в статті.
Глава Кремля скористався дипломатичним скандалом після сварки Трампа та Зеленського в Білому домі. І відправив до США Кирила Дмитрієва, який запропонував США низку вигідних гірничодобувних угод і доступ до російських природних ресурсів в обмін на зняття санкцій.
Але за кілька днів Росія вдарила по Сумах, а згодом по Києву. Після цього Трамп написав славнозвісне "Володимире, зупинися!"
Атаки на Київ і Суми здавалися абсолютно не потрібними, навіть для просування військових цілей Путіна. Удари по цивільному населенню на півночі України, далеко за лінією фронту, не допомогли російським військам просунутися на сході і півдні країни, де вони роками відчайдушно борються за захоплення більшої території України. Путіну нічого не коштувало б припинити атаки на цивільне населення і зосередитися на військових об'єктах уздовж лінії фронту, принаймні до того часу, поки він не зможе закріпити своє зближення з адміністрацією Трампа (...) Путін зруйнував будь-яку видимість доброї волі.
Під час зустрічі з Трампом у Ватикані Зеленський навів приклади цих обстрілів. І пояснив, що Путін розуміє тільки мову сили, а тому потрібні санкції.
Трамп зрозумів послання та написав у соцмережі, що подумає над жорсткими санкціями.
Зверніть увагу! Імовірно, скоро відбудеться розмова між Трампом і Путіним.
Тепер же, відмовившись зустрітися із Зеленським, Путін ще більше погіршив своє становище.
"Наслідки російської зневаги можуть бути вражаючими. Ціни на нафту – найприбутковіший російський експорт і джерело життєзабезпечення російської воєнної економіки – впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну, і Путіну зараз як ніколи потрібно, щоб Захід послабив свої санкції проти Росії. Але європейські лідери планують посилити санкції після відмови Путіна брати участь у мирному процесі. Трамп може вчинити так само", – вважають медійники.
Наостанок вони вказали: Трамп раніше звинувачував Байдена у війні. Але сам Трамп обіцяв мир, який гальмує Путін.