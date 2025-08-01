Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн для Володимира Путіна, щоб закінчити війну в Україні. Йдеться про 10 – 12 днів від 28 липня. Новий дедлайн для укладення угоди тепер припадає на 7 – 9 серпня.