Путін непрямо звинуватив Трампа у "надмірних очікуваннях", а Лукашенко висміяв ультиматум США

Диктатор завуальовано звинуватив президента США у п'ятницю, 1 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що Путін відповів на критику Трампа?

Російський диктатор під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком зробив заяви стосовно переговорів з Україною, не згадуючи ультиматум президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Хоч Володимир Путін прямо не згадував американського президента у розмові, проте непрямо відреагував на його нещодавні заяви про розчарування у ньому. Він побічно звинуватив Трампа у власних очікуваннях.

Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування – вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило,

– заявив Володимир Путін.

Водночас, за даними росЗМІ, Олександр Лукашенко, коментуючи скорочення дедлайну для закінчення війни, сказав, що "політика так не робиться", зокрема, висуваючи вимоги стосовно врегулювання за "50, 60 чи 10 днів".

"Якщо він миру хоче, він повинен підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військове зіткнення, і вказати там не вийде, тим більше ядерній державі. Ну це просто сміх викликає", – додав білоруський диктатор.