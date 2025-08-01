Путин косвенно обвинил Трампа в "чрезмерных ожиданиях", а Лукашенко высмеял ультиматум США

Диктатор завуалировано обвинил президента США в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Использовал Лукашенко: Путин очень робко ответил на заявления Трампа

Что Путин ответил на критику Трампа?

Российский диктатор во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сделал заявления относительно переговоров с Украиной, не упоминая ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Хотя Владимир Путин прямо не упоминал американского президента в разговоре, однако косвенно отреагировал на его недавние заявления о разочаровании в нем. Он косвенно обвинил Трампа в собственных ожиданиях.

Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования – они возникают от чрезмерных ожиданий, как известно, общее правило,

– заявил Владимир Путин.

В то же время, по данным росСМИ, Александр Лукашенко, комментируя сокращение дедлайна для окончания войны, сказал, что "политика так не делается", в частности, выдвигая требования по урегулированию за "50, 60 или 10 дней".

"Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Ну это просто смех вызывает", – добавил белорусский диктатор.