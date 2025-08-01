Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин сделал довольно осторожное заявление, обращенное к Дональду Трампу. Российский диктатор сказал, что выступает за "долговременный мир в Украине", а все "разочарования относительно переговоров" возникают из-за "чрезмерных ожиданий".

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Путин не решился на самостоятельное выступление

Рейтерович добавил, что это типичный Путин – он любит "раздувать щеки", но на самом деле является достаточно робким человеком. Он редко комментирует что-то сразу и, в частности, с момента, когда американский президент изменил риторику в отношении России, Путин долго молчал.

И посмотрите – чтобы что-то озвучить, ему понадобилось присутствие Александра Лукашенко. То есть он побоялся выйти на пресс-конференцию или сделать заявление самостоятельно – такое, которое было бы оформлено по всем кремлевским "традициям". Вчера российские медиа активно форсировали тему, что Путин выступит и что-то скажет, но отдельного заявления так и не было. Вместо этого он использовал Лукашенко как некоего спарринг-партнера,

– сказал Игорь Рейтерович.

Он добавил, что Путин передал так называемое "приветствие" Трампу. В Вашингтоне его должны воспринимать, как проявление слабости. Главное, чтобы Вашингтон не просто принял это к сведению, а сделал что-то в ответ. Путин сейчас находится в сложном состоянии.

Он подчеркнул, что именно поэтому Путину приходится искать новые варианты. По привычной тактике он снова повышает ставки – в частности, озвучивает заявления о якобы "российской" принадлежности четырех украинских областей. Такие сигналы направлены к американской администрации, ведь в Кремле все еще надеются, что в США их поддержат.

Рейтерович предположил, что Дональд Трамп будет возлагать определенные надежды на будущий визит Стива Уиткоффа в Россию, который может состояться после съезда Республиканской партии. Возможно, за закрытыми дверями стороны попытаются о чем-то договориться.

Но это "уравнение" имеет еще третью важную составляющую – Украину. Соединенные Штаты точно не пойдут ни на какие шаги, которые будут противоречить украинским интересам. Поэтому для Путина это, вероятнее всего, станет очередным большим разочарованием.