Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що Володимир Путін зробив доволі обережну заяву, звернену до Дональда Трампа. Російський диктатор сказав, що виступає за "довготривалий мир в Україні", а всі "розчарування щодо перемовин" виникають через "надмірні очікування".

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Путін не наважився на самостійний виступ

Рейтерович додав, що це типовий Путін – він полюбляє "роздувати щоки", але насправді є досить боязкою людиною. Він рідко коментує щось одразу і, зокрема, з моменту, коли американський президент змінив риторику щодо Росії, Путін довго мовчав.

І подивіться – щоб щось озвучити, йому знадобилася присутність Олександра Лукашенка. Тобто він побоявся вийти на пресконференцію чи зробити заяву самостійно – таку, яка була б оформлена за всіма кремлівськими "традиціями". Вчора російські медіа активно форсили тему, що Путін виступить і щось скаже, але окремої заяви так і не було. Натомість він використав Лукашенка як такого собі спаринг-партнера,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він додав, що Путін передав так зване "вітання" Трампу. У Вашингтоні його мають сприймати, як прояв слабкості. Головне, щоб Вашингтон не просто взяв це до відома, а зробив щось у відповідь. Путін зараз перебуває у складному стані.

Він підкреслив, що саме тому Путіну доводиться шукати нові варіанти. За звичною тактикою він знову підвищує ставки – зокрема, озвучує заяви про нібито "російську" приналежність чотирьох українських областей. Такі сигнали спрямовані до американської адміністрації, адже у Кремлі все ще сподіваються, що в США їх підтримають.

Рейтерович припустив, що Дональд Трамп покладатиме певні надії на майбутній візит Стіва Віткоффа до Росії, який може відбутися після з'їзду Республіканської партії. Можливо, за зачиненими дверима сторони спробують про щось домовитися.

Але це "рівняння" має ще третю важливу складову – Україну. Сполучені Штати точно не підуть на жодні кроки, які суперечитимуть українським інтересам. Тож для Путіна це, найімовірніше, стане черговим великим розчаруванням.