Європа "ненавидить" запропоновану Путіним угоду щодо України, – FT

Європа починає панікувати, адже переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо України відбуваються без участі європейських країн. Окрім цього, російський диктатор Владімір Путін запропонував свою угоду щодо завершення війни.

У Європі буквально ненавидять вимоги очільника Кремля щодо мирного врегулювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які вимоги Путіна щодо завершення війни

За словами офіційних осіб, російський диктатор Владімір Путін запропонував заморозити лінію фронту. Окрім цього, він заявив, що "відмовиться" від своїх територіальних претензій на землі, які ще не захоплені його військами.

Проте європейці вважають це фальшива поступка, яка може бути спрямованою на те, щоб заманити Трампа в угоду, яка б зрадила Україну та Європу. У виданні зазначають, що на тих, хто сподівався, що сьогоднішній день підтвердить місце Європи за столом переговорів про майбутнє України під проводом США, чекає нищівне розчарування.

За словами дипломатичного кореспондента Financial Times Генрі Фоя, окрім того, що ключові учасники переговорів від США відмовилися від зустрічі зі своїми французькими, британськими та українськими колегами в Лондоні, стало зрозуміло, що "реальні дії відбуваються деінде".

Зауважимо, що міністри закордонних справ і радники з питань національної безпеки Франції, Великої Британії та України зустрілися сьогодні, 23 квітня, після аналогічної зустрічі минулого тижня в Парижі.

Однак, держсекретар США Марко Рубіо та головний перемовник президента Дональда Трампа по Росії Стів Віткофф скасували свою участь. У зв'язку з цим Сполучені Штати буде представляти спеціальний представник Кіт Келлог.

Фой переконаний, що відмови американських посадовців від участі різко знижують рівень зустрічі, яку деякі європейські чиновники раніше розглядали як підтвердження того, що вони нарешті отримали місце за столом переговорів.

Натомість Віткофф планує полетіти до Москви наприкінці цього тижня на четверті переговори з Путіним ніби для того, щоб "посипати рани сіллю".

Зауважимо, що минулого разу в Санкт-Петербурзі очільник Кремля сказав Віткоффу, що відмовиться від претензій на частково зайняті його військами райони чотирьох українських областей в обмін на визнання США Криму російським і фактичного контролю Москви над іншими зайнятими районами України.

Окрім того, що це порушить суверенітет і територіальну цілісність України, європейські чиновники ненавидять цю запропоновану угоду з двох причин. По-перше, там вважають, що це помилкова поступка, адже Путін не контролює українські землі, які він "віддасть".

Ви не можете відмовитися від того, чого не маєте. Це просто спроба обдурити американців і змусити їх піти на угоду,

– зауважив європейський дипломат.

По-друге, в Європі побоюються, що прагнення Трампа якомога швидше досягти миру означає, що він нав'яже Києву цю угоду та, цілком можливо, інші вимоги Москви.

У виданні зазначають, що визнання Криму Сполученими Штатами російським спричинило б серйозну дипломатичну кризу для ЄС і тим більше для НАТО. Це може спричинити конфлікт на переговорах, оскільки європейські союзники НАТО зважують свої принципи проти того, щоб задовольнити Трампа та уникнути хаотичного виведення США з військового Альянсу.