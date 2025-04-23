В Европе буквально ненавидят требования главы Кремля по мирному урегулированию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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По словам официальных лиц, российский диктатор Владимир Путин предложил заморозить линию фронта. Кроме этого, он заявил, что "откажется" от своих территориальных претензий на земли, которые еще не захвачены его войсками.

Однако европейцы считают это фальшивая уступка, которая может быть направлена на то, чтобы заманить Трампа в соглашение, которое бы предало Украину и Европу. В издании отмечают, что на тех, кто надеялся, что сегодняшний день подтвердит место Европы за столом переговоров о будущем Украины под руководством США, ждет сокрушительное разочарование.

По словам дипломатического корреспондента Financial Times Генри Фоя, кроме того, что ключевые участники переговоров от США отказались от встречи со своими французскими, британскими и украинскими коллегами в Лондоне, стало понятно, что "реальные действия происходят в другом месте".

Заметим, что министры иностранных дел и советники по вопросам национальной безопасности Франции, Великобритании и Украины встретились сегодня, 23 апреля, после аналогичной встречи на прошлой неделе в Париже.

Однако, госсекретарь США Марко Рубио и главный переговорщик президента Дональда Трампа по России Стив Уиткофф отменили свое участие. В связи с этим Соединенные Штаты будет представлять специальный представитель Кит Келлог.

Фой убежден, что отказы американских чиновников от участия резко снижают уровень встречи, которую некоторые европейские чиновники ранее рассматривали как подтверждение того, что они наконец получили место за столом переговоров.

Зато Виткофф планирует полететь в Москву в конце этой недели на четвертые переговоры с Путиным будто для того, чтобы "посыпать раны солью".

Заметим, что в прошлый раз в Санкт-Петербурге глава Кремля сказал Виткоффу, что откажется от претензий на частично занятые его войсками районы четырех украинских областей в обмен на признание США Крыма российским и фактического контроля Москвы над другими занятыми районами Украины.

Кроме того, что это нарушит суверенитет и территориальную целостность Украины, европейские чиновники ненавидят эту предложенную сделку по двум причинам. Во-первых, там считают, что это ошибочная уступка, ведь Путин не контролирует украинские земли, которые он "отдаст".

Вы не можете отказаться от того, чего не имеете. Это просто попытка обмануть американцев и заставить их пойти на сделку,

– заметил европейский дипломат.

Во-вторых, в Европе опасаются, что стремление Трампа как можно скорее достичь мира означает, что он навяжет Киеву это соглашение и, вполне возможно, другие требования Москвы.

В издании отмечают, что признание Крыма Соединенными Штатами российским повлекло бы серьезный дипломатический кризис для ЕС и тем более для НАТО. Это может вызвать конфликт на переговорах, поскольку европейские союзники НАТО взвешивают свои принципы против того, чтобы удовлетворить Трампа и избежать хаотичного вывода США из военного Альянса.