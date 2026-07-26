"Все історично стане на свої місця": Путін заявив, що Україна втратить західні області

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову партію абсурдних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він припустив, що наша країна втратить західні землі – їх розділять між собою теперішні союзники Києва.

Залякувати Україну втратою західних територій Путін взявся на зустрічі з представниками ВМФ Росії у Петербурзі.

Чому, на думку Путіна, Україна втратить західні землі?

Почав свою заяву диктатор традиційно з екскурса в історію. Воєнний злочинець стверджував, що західні області України є нібито "подарунком Йосипа Сталіна".

За словами Путіна, Сталін нібито передав Україні ці території в межах єдиної держави. "Йому й на думку не спадало, що колись може виникнути така ситуація, як сьогодні", – припустив глава Кремля.

Він також висловив впевненість у тому, що Україна рано чи пізно втратить західні території.

Те, що належало Польщі, Угорщині та Румунії з історичної точки зору, зрештою, повернеться до них,

– видав очільник Росії.

Він цинічно додав, що, Україна втратить західні землі, бо оголосила Росію ворогом. А та ж була "єдиним гарантом територіальної цілісності України".

Також під час своєї зустрічі з моряками Путін заявив, що Росія не починала війну, вона, буцімто, лише відповідає на бойові дії, які розв'язав Київ проти Донбасу. Тут глава Кремля теж вирішив блиснути розумом і знову завів про те, що лівобережна Україна завжди була частиною Росії.

Мовляв, в усьому винен Володимир Ленін, який нібито передав Донбас Україні.

Окремо глава Кремля зазначив, що "сво" рано чи пізно закінчиться "розгромом ворога".

Зверніть увагу! Твердження про те, що Сталін і Ленін нібито "передавали" або "дарували" Україні території – це політичний міф, який не відповідає історичним фактам. Більшовики не передавали чужі землі, а встановлювали радянську владу на українських етнічних територіях.