Путін прийняв Фіцо у Кремлі: чи передав послання від Зеленського

У Кремлі осійський президент Володимир Путін провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та його командою у рамках їхнього візиту на тлі проведення військового параду 9 травня у Москві.

Про це повідомляють агентство Reuters, Teraz.sk та інші словацькі і російські ЗМІ.

Дивіться також Справжній День перемоги: що й чому святкують 8 травня, а що 9 травня

Як відбулася зустріч?

На зустрічі були й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник диктатора Юрій Ушаков, голова "Росатому" Олексій Ліхачов, а також віцепрем'єр-міністр Олександр Новак та міністр освіти і науки Валерій Фальков.

Під час зустрічі Володимир Путін заявив Роберту Фіцо, що цінує позицію словацького керівництва стосовно "збереження історичної пам'яті" про Другу світову війну та ролі Червоної армії у "звільненні" Європи від нацизму.

Ми пам'ятаємо події словацького національного повстання 29 серпня 1944 року. Вдячні керівництву та народу Словаччини за дбайливе ставлення до пам'ятників та поховань радянських воїнів, що загинули у боях із фашистами на словацькій землі,

– сказав диктатор.

Reuters також пише, що російський диктатор запевнив словацького прем'єра у тому, що Москва зробить усе, щоб задовольнити потреби Братислави в енергоносіях, оскільки країна продовжує купувати нафту та газ Росії.

Видання нагадує, що Словаччина отримує російську нафту через старий трубопровід "Дружба", який ще нещодавно був пошкоджений. Натомість природний газ з Росії надходить до країни трубопроводом "Турецький потік".

Своєю чергою Роберт Фіцо під час розмови з російським президентом висловив вдячність за запрошення і повідомив, що для нього "велика честь" бути присутнім у Москві на святкуванні "перемоги" та військовому параді.

Від імені уряду Словацької Республіки та присутньої тут словацької делегації дозвольте привітати вас із найважливішим національним святом – Днем Перемоги. Для мене велика честь бути тут, у Росії, – заявив чиновник.

Чи передав Фіцо послання від Зеленського?

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини може передати послання українського президента Володимира Зеленського російському диктатору якраз у рамках цих переговорів.

Утім, Кремль у коментарі пропагандистам повідомив, що жодних послань від Володимира Зеленського Володимир Путін не отримав. Натомість, згідно з оприлюдненою інформацією, там визнали, що говорили про Україну.

Українська тема обговорювалася на зустрічі російського президента із прем'єром Словаччини Фіцо поінформував Путіна про свої нещодавні контакти з Зеленським,

– вказали там.

Як пройшов парад у Москві?

Нагадаємо, вранці 9 травня у Москві відбувся військовий парад на честь "перемоги" у Другій світовій війні, проте захід пройшов без військової техніки, зокрема танків і ракет. Присутніми були президенти Білорусі та Казахстану.

Тривалість параду була лише орієнтовно 45 хвилин. Володимир Путін під час промови назвав поточні дії російських військових як протистояння агресії НАТО, водночас конкретики про війну в Україні він навмисно уникав.

Росія заявила, що домовленість про короткострокове перемир'я між Києвом та Москвою дозволило уникнути ескалації під час параду 9 травня, мовляв, західні країни "з розумінням" поставилися до попередніх попереджень.